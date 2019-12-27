Подземный переход на улице Максима Горького в Ижевске сделают комфортнее

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-27T11:46:56+03:00

При обходе ступеньки и подходы к переходу были почищены

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В Ижевске подземный переход на улице максима Горького у магазина «Подарки» сделают комфортнее. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Жители правы в том, что пандусы неудобны для спуска и подъёма, поэтому сейчас служба благоустройства прорабатывает варианты, как можно сделать их более комфортными прежде всего для проезда детских колясок. На это может уйти до двух недель. А арендатору объекта даны чёткие рекомендации следить за тем, чтобы в переходе не было скользко. Служба технического надзора ежедневно будет контролировать состояние перехода, - рассказал замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.

Наземный переход у магазина «Подарки» был ликвидирован на основании предписания ГИБДД. За три года на участке зафиксировано 28 ДТП, в которых пострадало 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU