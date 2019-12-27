Жительницу Удмуртии осудили за попытку пронести наркотики в прямой кишке в колонию
В Удмуртии осудили 33-летнюю местную жительницу за попытку пронести наркотики в колонию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что женщина по просьбе брата решила незаконно пронести на территорию колонии и передать ему наркотики. С этой целью она изготовила наркотик, поместила в полимерный флакон, который спрятала в прямую кишку, и приехала в колонию, - сообщает пресс-служба.
Женщина была задержана сотрудниками колонии и доставлена в больницу, где в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство.
С учетом признания вины и наличия других смягчающих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на 4 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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