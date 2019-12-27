Детская школа искусств №2 из Ижевска стала лучшим образовательным учреждением России

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-27T15:42:58+03:00

Премия учреждена в 2017 году Международной Академией общественного признания

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Ижевская детская школа искусств №2 оказалась в числе лучших образовательных учреждений России. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Школа искусств №2 им. П.И. Чайковского отмечена за значительные успехи в организации творческого и воспитательного процессов, за эффективное применение передовых методик в воспитании подрастающего поколения, за вклад в формирование духовного, интеллектуального и нравственного развития личности. В подтверждение статуса школе искусств вручили сертификат о праве пользования, электронный логотип и настенную награду установленного образца, - сообщает пресс-служба.

Премия была учреждена в 2017 году, а награждение – это признание выдающихся успехов и высокая оценка качества работы учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU