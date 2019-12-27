2019-12-27T15:16:47+03:00
Происшествия

«Нива» врезалась в грузовой поезд в Удмуртии

ДТП произошло 26 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии 26 декабря на железнодорожном переезде перегона Армязь-Ужуиха легковушка врезалась в грузовой поезд. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

- Водитель «Нивы» выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающем сигнале. Машинист поезда экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось, - сообщает пресс-служба.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля. На движение поездов происшествие не повлияло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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