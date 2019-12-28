2019-12-28T08:38:21+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева четвертая после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию

Соревнования прошли 27 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
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В Красноярске начался чемпионат России по фигурному катанию. 27 декабря фигуристки представили короткую программу, в итоге Елизавета Туктамышева занимает промежуточное четвертное место с оценкой судьей в 75,74 балла.

- Я довольна прокатом, хоть он получился неидеальным – с небольшими помарками, но это поправимо. Но были выполнены практически все элементы. Завтра хотелось бы лучше, поувереннее. Само катание должно быть уверенным, мне показалось, что прыжки сегодня были не совсем классными, не совсем мои. Поэтому и оценка становится ниже, хотя я все равно довольна тем, что мне поставили. Хочется выходить и просто оттарабанить все, что я могу, и уходить. А не так, что ты выходишь и начинаешь копаться в голове. У нас сейчас такая конкуренция, что нельзя никаких недочетов допускать, - цитирует девушку портал sportur.ru.

28 декабря, в субботу, спортсменки покажут произвольную программу, и станет известно имя чемпионки России 2019 года.

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Елизавета Туктамышева. Короткая программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2020.Смотрите короткую программу Елизаветы Туктамышевой на Чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. По итогам первого дня соревнований фигуристка занимает промежуточное е место с результатом 75,74 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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