С 1 января 2020 года начнут курсировать рельсовые автобусы Ижевск-Балезино-Ижевск
С 1 января 2020 года по маршруту Ижевск-Балезино-Ижевск начнут курсировать рельсовые автобусы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».
- В двух вагонах рельсового автобуса – 150 мест для сидения. Максимальная вместимость – 195 человек. Салон выполнен из современных материалов в разноцветной гамме. В автобусах оборудован системой пассивной безопасности, в пассажирском салоне и кабине машиниста есть система климат-контроля с обеззараживанием воздуха. В автобусе имеются санузлы, вагоны приспособлены для проезда людей с ограниченными возможностями, - сообщает пресс-служба.
Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону 8-937-625-04-33, на сайте АО «Содружество».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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