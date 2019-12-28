Из-за плохих дорог в 2019 году в Ижевске произошло почти 300 ДТП

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-28T12:33:38+03:00

В результате этих происшествий погибли 7 человек

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В Ижевске из-за плохих дорог за 11 месяцев 2019 года произошло 283 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Чтобы избежать ДТП по причине плохих дорог, сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по городу ежедневно проводится обследование состояния улично-дорожной сети. По результатам проверок к административной ответственности за нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог привлечено 10 должностных и 57 юридических лиц, - сообщает пресс-служба.

Всего в этих происшествия погибли семь человек и 370 получили травмы.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать о недостатках улично-дорожной сети – больших насыпях снега около пешеходных переходов, снежных накатах на проезжей части по телефонам 415-700, 415-701, либо оставить письменное обращение в разделе «Прием обращений» на официальном сайте ГИБДД МВД России.

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ИСТОЧНИК KP.RU