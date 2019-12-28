Олимпийская чемпионка Алина Загитова была на чемпионате России по фигурному катанию
Преданные поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой привезли ее портреты на чемпионат России по фигурному катанию в Красноярск. И записали видеообращение к чемпионке.
- Пусть никто не думает, что мы забыли нашу олимпийскую чемпионку. Мы всегда про нее помним, мы ее любим и надеемся, что она примет то решение, которое понравится ей. А мы ее поддержим всегда и везде. Спасибо тебе, Алина за то, что ты для нас сделала, - говорит поклонник в видео.
Напомним, Алина Загитова в декабре объявила о приостановлении карьеры. Она сообщила, что не будет участвовать на самых главных стартах сезона (подробнее).
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Болельщики записали видеообращение Алине Загитовой на чемпионате России по фигурному катанию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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