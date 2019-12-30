В одном из детских садов Ижевска появился собственный ледовый каток
28 декабря на территории детского сада № 131 состоялось торжественное открытие ледового катка. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.
На мероприятии присутствовали руководители Управления образования Администрации города, депутаты Городской думы Ижевска, дети и их родители, сотрудники дошкольного учреждения, а также Дед Мороз со Снегурочкой.
Чтобы построить ледовый каток, понадобились работы по выравниванию и асфальтированию площадки, были установлены ограждение и металлическая коробка. Сообщается, что строительство катка обошлось почти в 1 миллион рублей.
Уточняется также, что малыши могут кататься вместе с родителями с 15.00 до 19.00 в будни, в выходные - с 9.00 до 12.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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