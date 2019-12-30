11-летнего ребенка разыскивают в Удмуртии
В Удмуртии разыскивают 11-летнего Устюжанина Андрея. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
Мальчик уже из дома по адресу Камбарка, улица Вокзальная в 02:10 в неизвестном направлении.
Приметы: рост 150 см, волосы светлые.
Был одет в голубую шапку, синюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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