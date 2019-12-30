Заместителю начальника ГУ МЧС России по Удмуртии вручили награду «За заслуги перед Отечеством»

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-30T11:48:45+03:00

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Заместителю начальника главного управления МЧС по Удмуртии полковнику внутренней службы Андрею Перепичаю вручили государственную награду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Андрею Перепичаю вручил председатель правительства России Дмитрий Медведев в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

- Нам, в целом, удалось снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. Наиболее серьезные и масштабные пожары были в Сибири и в Забайкальском крае, наводнения - на Дальнем Востоке, в Иркутской области. Все службы МЧС работали оперативно и сделали все необходимое для спасения людей, - отметил Дмитрий Медведев.

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ИСТОЧНИК KP.RU