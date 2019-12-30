Заместителю начальника ГУ МЧС России по Удмуртии вручили награду «За заслуги перед Отечеством»
Заместителю начальника главного управления МЧС по Удмуртии полковнику внутренней службы Андрею Перепичаю вручили государственную награду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Андрею Перепичаю вручил председатель правительства России Дмитрий Медведев в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
- Нам, в целом, удалось снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. Наиболее серьезные и масштабные пожары были в Сибири и в Забайкальском крае, наводнения - на Дальнем Востоке, в Иркутской области. Все службы МЧС работали оперативно и сделали все необходимое для спасения людей, - отметил Дмитрий Медведев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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