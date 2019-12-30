2019-12-30T13:47:34+03:00
Происшествия

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за разбойное нападение на организацию

Злоумышленника задержали по «горячим следам»
Дарья ПОРСЕВА
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В Удмуртии в полицию обратилась менеджер микрофинансовой организации с сообщением о вооруженном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что в павильон офиса ворвался мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил деньги, телефон и ноутбук, после чего скрылся, - сообщает ведомство.

Полицейские задержали подозреваемого «по горячим следам». Им оказался 29-летний житель Сарапула, ранее судимый за совершение кражи. Сотрудники изъяли у него похищенное имущество, часть денег и пневматический пистолет.

На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчина находится в следственный изолятор. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Вооруженное нападение на организацию в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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