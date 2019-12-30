До 10 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за разбойное нападение на организацию
В Удмуртии в полицию обратилась менеджер микрофинансовой организации с сообщением о вооруженном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Женщина рассказала, что в павильон офиса ворвался мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил деньги, телефон и ноутбук, после чего скрылся, - сообщает ведомство.
Полицейские задержали подозреваемого «по горячим следам». Им оказался 29-летний житель Сарапула, ранее судимый за совершение кражи. Сотрудники изъяли у него похищенное имущество, часть денег и пневматический пистолет.
На данный момент возбуждено уголовное дело, мужчина находится в следственный изолятор. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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Вооруженное нападение на организацию в Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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