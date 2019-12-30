Елизавета Туктамышева на чемпионате России представила зажигательный показательный номер

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-30T13:13:08+03:00

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В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. В заключительный день спортсменки представили показательные номера. Елизавет Туктамышева предстала в новом образе.

Лиза выступала под песню «Destination Calabria» с трубой и барабанами. Зрители приняли номер на «ура».

Напомним, спортсменка заняла четвёртое место на турнире в Красноярске. Она впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Туктамышева упала. С помаркой был исполнен и коронный тройной аксель. Не обошлись без недочётов и некоторые другие прыжки. По сумме двух программ Туктамышева набрала 204,63 балла.

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Елизавета Туктамышева. Чемпионат России 2020 Показательный номер.

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ИСТОЧНИК KP.RU