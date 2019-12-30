2019-12-30T14:07:15+03:00
Общество

Световое видеошоу и праздничный концерт: чем заняться 31 декабря в Ижевске

Собрали все мероприятия, которые пройдут на разных площадках города
Мария ХАФИЗОВАДарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Ижевчан ждет насыщенная программа мероприятий на 31 декабря. Рассказываем, что, где и во сколько пройдет в городе 31 декабря.

Зоопарк Удмуртии

С 13:00 до 14:00 театрализованная шоу-программа «Необыкновенная находка»! (0+). После новогодних представлений волшебные новогодние сани Деда Мороза приглашают всех желающих прокатиться с ветерком по заснеженным аллеям зоопарка. Дополнительной оплаты за участие в мероприятии не требуется, достаточно оплатить входной билет.

Центральная площадь

Световое видеошоу жители смогут увидеть на фасаде здания правительства Удмуртии с 20:00 до 20:05, с 22:00 до 22:05 и с 00:05 до 00:10.

20:05 – праздничная программа. Ижевчане смогут поучаствовать в конкурсах, загадать желания, поиграть и потанцевать. Поздравлять с Новым годом гостей праздника будет тоже ижевчане – участники флешмоба «Мечты это про100!».

23:45 – на главной сцене покажут новогодние поздравления главы Удмуртии Александра Бречалова и президента России Владимира Путина.

00:00 – фейерверк, он повторится в 01:00.

С 01:00 до 03:00 на площади будет идти зажигательная дискотека, конкурсы от проекта «Эктоника», театрализованный концерт.

Кстати!

31 декабря общественный транспорт в Ижевске будет работать по расписанию субботы, при этом проезд на трамваях и троллейбусах с 00:00 до 03:30 нового года будет бесплатным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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