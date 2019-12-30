Световое видеошоу и праздничный концерт: чем заняться 31 декабря в Ижевске
Ижевчан ждет насыщенная программа мероприятий на 31 декабря. Рассказываем, что, где и во сколько пройдет в городе 31 декабря.
Зоопарк Удмуртии
С 13:00 до 14:00 театрализованная шоу-программа «Необыкновенная находка»! (0+). После новогодних представлений волшебные новогодние сани Деда Мороза приглашают всех желающих прокатиться с ветерком по заснеженным аллеям зоопарка. Дополнительной оплаты за участие в мероприятии не требуется, достаточно оплатить входной билет.
Центральная площадь
Световое видеошоу жители смогут увидеть на фасаде здания правительства Удмуртии с 20:00 до 20:05, с 22:00 до 22:05 и с 00:05 до 00:10.
20:05 – праздничная программа. Ижевчане смогут поучаствовать в конкурсах, загадать желания, поиграть и потанцевать. Поздравлять с Новым годом гостей праздника будет тоже ижевчане – участники флешмоба «Мечты это про100!».
23:45 – на главной сцене покажут новогодние поздравления главы Удмуртии Александра Бречалова и президента России Владимира Путина.
00:00 – фейерверк, он повторится в 01:00.
С 01:00 до 03:00 на площади будет идти зажигательная дискотека, конкурсы от проекта «Эктоника», театрализованный концерт.
Кстати!
31 декабря общественный транспорт в Ижевске будет работать по расписанию субботы, при этом проезд на трамваях и троллейбусах с 00:00 до 03:30 нового года будет бесплатным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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