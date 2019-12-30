Подозреваемых в незаконном хранении наркотиков задержали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-30T15:35:06+03:00

При личном досмотре у них были обнаружены вещества

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В Удмуртии задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что 40-летний неработающий, ранее судимый за аналогичные преступления мужчина через интернет купил семена конопли. В подполье дома, принадлежащему 43-летнему знакомому, он оборудовал теплицу и выращивал растения, - сообщает пресс-служба.

При личном досмотре хозяина дома было обнаружено 7 граммов наркотического вещества,в подполье – кусты конопли, а также высушенное наркосодержащее растение.

На данный момент возбуждены уголовные дела. Теперь мужчинам грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU