Фигуристка из Ижевска Алина Загитова рассказала, каким был для нее 2019 год
Уроженка Ижевска Алина Загитова поделилась со своими подписчиками в Instagram эмоциями от 2019 года.
-2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю жизнь, так же как и олимпийский 2018. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное - это золото на чемпионате мира в Японии - наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем, - написала фигуристка.
Алина Загитова отметила, что только с поддержкой тренеров она смогла завоевать свой четвертый титул в фигурном катании. Наша землячка - вторая фигуристка в истории, которая смогла завоевать все главные награды в этом виде спорта после Ким Ён А. Также Алина Загитова поблагодарила своих болельщиков.
Напомним, не так давно спортсменка заявила в эфире Первого канала о приостановке своей спортивной карьеры. Сейчас Алина Загитова участвует в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где играет роль принцессы Авроры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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