2020-01-02T09:53:57+03:00
Звезды

Дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин сделал снежные скульптуры

Их можно увидеть в поселке Италмас
Анастасия Захарова
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Фото: Вера ТрофимоваФото: Вера Трофимова
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Знаменитый дворник-художник Семен Бухарин сделал снежные скульптуры около республиканского лицея-интерната в поселке Италмас. Там появились медведь, мышь, олень, чукчи и даже настоящий вигвам. Строить ему помогали ученики лицея и директор.

-Не поверите, даже администрация выходила! Знаете, как это было приятно. И дети помогали. Они натягивали ткань, саморезы подавали, помогали с тканью для вигвама, делали все, что я им говорил. Куда я без детей-то? Так быстро бы не сделал, — рассказывает Семен Бухарин.

Фото: Вера Трофимова

Фото: Вера Трофимова

По словам художника, сейчас ему мешает холодная погода: в морозы снег не пропитывается краской. Также из-за резких перепадов температуры сложно рисовать картины.

Напомним, в прошлом году в новогодние праздники Семен Бухарин каждый день рисовал на набережной картины с помощью метлы и снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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