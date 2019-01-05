2019-01-05T18:43:18+03:00
Общество

Дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин поздравил горожан с наступающим Рождеством

Это уже пятый рисунок в рамках проекта
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Автор рисунка: Семен БухаринАвтор рисунка: Семен БухаринФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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5 января дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин поздравил всех горожан с наступающим Рождеством. По этому случаю с помощью снега на набережной столицы Удмуртии он изобразил рождественскую ель, птиц и сопроводил все это надписью "С Рождеством".

Напомним, что большой проект «Семь неожиданных чудес от дворника-художника» уже идет пятый день. В первый день года он нарисовал свинку, 2 января - лицо Петра Чайковского, 3 января - Эйфелеву башню и сделал надпись на удмуртском языке «выль арен», а вчера на набережной появился молодой Михаил Калашников. Рисунки продолжат появляться до 7 января.

Автор рисунка: Семен Бухарин Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Автор рисунка: Семен БухаринФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Автор рисунка: Семен Бухарин Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Автор рисунка: Семен БухаринФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Автор рисунка: Семен Бухарин Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Автор рисунка: Семен БухаринФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

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