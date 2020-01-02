Чем заняться в Ижевске 2 января?

Празднование Нового года в Ижевске продолжается! Если вам надоело есть оливье и лежать на диване в компании телевизора, то можно сходить погулять. А где проходят самые интересные мероприятия в городе - мы расскажем в нашей подборке.

Коротко о погоде

Погода сегодня по-настоящему зимняя, но при этом не слишком холодно: -8…-10 градусов днем, -11…-13 - ночью. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Вспомнить игры детства

В парке Кирова сегодня в 12:00 пройдет фестиваль народных игр «Игра по шубой» (0+). Сегодня вспомнят самые любимые зимние забавы детства: «Царь горы», катание на санках… А если вы придете в шубе, то сможете выиграть дополнительные призы и поучаствовать в параде шуб.

Сходить в кино

Прекрасная мысль - сходить в кино всей семьей. Сейчас в кинотеатрах идут «Холодное сердце 2» (6+), «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (12+), «Вторжение» (12+), «Король Лев» (6+) и другие фильмы на любой вкус.

Проникнуться искусством

В Ижевске продолжают работать многие интересные выставки. Если вы еще не видели картины Рубенса в «Галерее» (0+) или Кандинского в музее ИЗО (0+), то самое время наверстать упущенное.

Послушать музыку на Центральной площади

Каждый день на Центральной площади проходят интересные мероприятия. Сегодня с 19:00 до 21:00 праздник проходит под девизом «Удмуртия - это этно» (0+). Сегодня на сцене выступят «Бабушки из Бураново» и кавер-группа «Мамульки bend» из Ярославля. Организаторы обещают «диско-панк-джаз, сдобренный фольклором».

Покататься на коньках

А для самых активных мы собрали подборку всех катков города! С расписанием можно ознакомиться здесь.

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