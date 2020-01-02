2020-01-02T12:06:36+03:00
Общество

Врач Марат Багаутдинов умер в Ижевске

Он также был поэтом
Анастасия Захарова
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Фото: психиатрияудмуртии.рфФото: психиатрияудмуртии.рф
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31 декабря в Ижевске умер врач и поэт Марат Багаутдинов. Об этом сообщают в соцсетях его близкие.

Марату Багаутдинову было 35 лет. Он заведовал взрослым диспансерным отделением Республиканской клинической психиатрической больницы Удмуртии и был поэтом.

-Он был цельным и жизнерадостным человеком, психиатром по первому образованию, поэтом, крепко стоящим на земле, глядящим в небо и видящим заоблачные высоты, - пишут друзья врача в соцсетях.

По неофициальным данным, Марат Багаутдинов погиб в ДТП.

Мы выражаем соболезнования родным и близким.

Справка

Марат Багаутдинов родился в Ижевске в 1984 году. После школы поступил в Ижевскую Государственную Медицинскую Академию, которую окончил с отличием в 2007 году, а затем и аспирантуру на а кафедре патологической физиологии ИГМА. Одновременно с обучением в медакадемии Марат Расимович учился в Литературном институте им А.М. Горького в Москве. С августа 2007 года работал в Республиканской Клинической Психиатрический Больнице — сначала в должности врача. В 2009 году Марат Расимович был назначен на должность заведующего Взрослого диспансерного отделения. В 2012 году занял пост заместителя главного врача РКПБ по поликлинической работе.

Марат Расимович писал стихи. Первая публикация состоялась в литературном журнале «Луч» (г. Ижевск) в 2004 году. Входил в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» в 2004, 2009 и 2012 годах. Издал две собственные книги стихов и неоднократно издавался в поэтических сборниках. В 2019 году при участии Марата Расимовича город Ижевск был признан «Поэтической столицей Урала и Поволжья».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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