Художник сделал раскраску про Ижевск
Художник Максим Пайп сделал раскраску про Ижевск. Сейчас там можно увидеть набережную, кафе «Минутка», Монумент дружбы народов, памятник пельменю и даже теплицы в Хохряках, из-за которых в городе видно свечение, похожее на НЛО. Со временем в раскраске будут появляться новые детали.
-Идея появилась благодаря моему детскому увлечению - рисовать большие города. Про Ижевск нет ни одной раскраски, и было бы клёво ее создать. Со временем карта раскраски будет обрастать районами, локальными особенностями и культурными кодами, - поделился с нами Максим Пайп.
Уже сейчас раскраска формата А0 (80х120 см). Но потом она станет еще больше: поскольку Ижевск постоянно обрастает новыми деталями, дополнятся будет и раскраска. Там появятся причалы, бани, старинные здания.
-Ижевск для меня - это загадочный неиследованный край. Мы все думаем, что знаем свой город, но он только сейчас начинает открываться перед нами. Очень много магии и мифичности, - говорит Максим Пайп.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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