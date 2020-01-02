Художник сделал раскраску про Ижевск

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Художник Максим Пайп сделал раскраску про Ижевск. Сейчас там можно увидеть набережную, кафе «Минутка», Монумент дружбы народов, памятник пельменю и даже теплицы в Хохряках, из-за которых в городе видно свечение, похожее на НЛО. Со временем в раскраске будут появляться новые детали.

-Идея появилась благодаря моему детскому увлечению - рисовать большие города. Про Ижевск нет ни одной раскраски, и было бы клёво ее создать. Со временем карта раскраски будет обрастать районами, локальными особенностями и культурными кодами, - поделился с нами Максим Пайп.

Уже сейчас раскраска формата А0 (80х120 см). Но потом она станет еще больше: поскольку Ижевск постоянно обрастает новыми деталями, дополнятся будет и раскраска. Там появятся причалы, бани, старинные здания.

-Ижевск для меня - это загадочный неиследованный край. Мы все думаем, что знаем свой город, но он только сейчас начинает открываться перед нами. Очень много магии и мифичности, - говорит Максим Пайп.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин сделал снежные скульптуры

Группа «Шляпники», метание валенка и «сУхой день»; чем ижевчанам заняться в новогодние каникулы?

Чем заняться в Ижевске 2 января?

ИСТОЧНИК KP.RU