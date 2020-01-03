Порыбачить и послушать «Пиццу»: чем заняться в Ижевске 3 января?

Ижевск продолжает радовать жителей и гостей города веселыми праздничными мероприятиями. Если вы посмотрели все новогодние фильмы и съели прошлогодние салаты, предлагаем выбраться погулять. Куда? Расскажет «Комсомолка».

Сходить в кино

Отличная идея – выбраться в кино. Самые горячие премьеры – «Вторжение» (12+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (12+), «Джуманджи» (12+), «Союз спасения» (12+), «Холодное сердце-2» (6+), «Камуфляж и шпионаж» (6+) – уже в кинотеатрах. Уютный семейный вечер или просмотр в одиночестве? Каждый выберет сам.

Порыбачить

Парк Кирова в 12:00 ждет горожан на фестиваль «сУхой день», где рыбаки посоревнуются в своих умениях: лучшие будут вознаграждены. Активно провести время можно и на берегу пруда - поучаствовать в состязаниях на ловкость, точность и терпение. Также в программе уха и интерактив для самых маленьких.

Сжечь калории

Тем, кто хочет сжечь наеденные калории, - прямая дорога на каток. Полный список, расписание и цены смотрите здесь https://www.izh.kp.ru/daily/27074.1/4145449/.

Послушать «Пиццу»

В 19:00 на Центральной площади итальянская пицца сразится с удмуртскими перепечами. Участником одной из команд может стать любой желающий. А самое главное блюдо - выступление группы «Пицца» - организаторы преподнесут зрителям в качестве десерта.

Как погодка?

В пятницу, 3 января, температура воздуха днем составит -5…-8 градусов. Ветер будет южным, 5,3 м/с, а погода – снежной. К вечеру столбик термометра поднимется до -2.

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