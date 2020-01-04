С экс-проректором УдГУ простятся в Ижевске 5 января

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:52:25+03:00

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5 января в Ижевске простятся с бывшим проректором УдГУ, доктором психологических наук, экс-деканом факультета психологии и педагогики, завкафедры социальной психологии и конфликтологии Института педагогики, психологии и социальных технологий Николаем Леоновым. Прощание состоится в 13-00 в ритуальном зале «Вознесение» по адресу Буммашевская ул. 7/3.

- Ректорат, руководство, преподаватели, сотрудники и студенты института педагогики, психологии и социальных технологий УдГУ выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного, - говорится в сообщении руководства вуза.

Напомним, что Николая Ильича не стало 3 января после тяжелой продолжительной болезни.

СПРАВКА КП

Леонов Николай Ильич. Родился 16 января 1957 года.

В 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет, в 1987 г. — Ленинградский государственный университет им.А. А. Жданова.

В УдГУ работал с 1987 года. Доктор психологических наук, профессор, Вице-президент Российского психологического общества, Федеральный эксперт по аккредитации вузов.

Почетный работник высшего профессионального образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU