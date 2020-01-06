10-летний мальчик погиб в ДТП на трассе Удмуртии

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:53:07+03:00

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В Удмуртии на 19 км автодороги «Псеево-Крынды» Алнашского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 44-летняя женщина, водитель машины «Тойота Ярис» при обгоне в зоне действия знака «Обгон запрещен» не справилась с управлением и врезалась во встречную машину «Лифан» под управлением 70-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП , пассажир «Тойоты» -10-летний мальчик и 25-летний молодой человек погибли на месте, водитель и пассажиры – 10-летний мальчик и 22-летняя девушка, а также водитель и пассажир машины «Лифан» - 69-летняя женщина, получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU