11-летнего мальчика разыскивают в Ижевске
В Ижевске разыскивают 11-летнего Тукмачева Илью Игоревича, ученика 5-го класса, который 5 января около 17:00 ушел от бабушки по улице Редукторная, 10 и больше о нем ничего не известно. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Приметы: рост 158, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы прямые светлые, по бокам короткостриженые, на лбу с левой стороны шрам горизонтальный около 1,5 м.
Был одет в матерчатую куртку темно-синего цвета с капюшоном без меха до середины бедра, спортивную кофту светлого цвета на замке, спортивные брюки черного цвета с боковыми карманами по бокам, футболку черного цвета, ботинки черного цвета.
Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просим обратиться по тел. 02, 416001, 430220
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 9 концертов, которые нужно посетить в Ижевске в 2020 году.
- Космический диджей и световое шоу: как прошли праздничные мероприятия в Ижевске 6 января.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»