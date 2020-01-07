2020-01-07T11:09:12+03:00
Общество

11-летнего мальчика разыскивают в Ижевске

Подросток ушел от бабушки и больше о нем ничего не известно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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В Ижевске разыскивают 11-летнего Тукмачева Илью Игоревича, ученика 5-го класса, который 5 января около 17:00 ушел от бабушки по улице Редукторная, 10 и больше о нем ничего не известно. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Приметы: рост 158, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы прямые светлые, по бокам короткостриженые, на лбу с левой стороны шрам горизонтальный около 1,5 м.

Был одет в матерчатую куртку темно-синего цвета с капюшоном без меха до середины бедра, спортивную кофту светлого цвета на замке, спортивные брюки черного цвета с боковыми карманами по бокам, футболку черного цвета, ботинки черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просим обратиться по тел. 02, 416001, 430220

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ИСТОЧНИК KP.RU

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