Житель Ижевска занял второе место на конкурсе ледовых скульптур в Екатеринбурге

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:32:32+03:00

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В Екатеринбурге прошел рождественский фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Второе место в конкурсе заняла команда двух мастеров: Николая Вылки из Нарьян-Мара и Сергея Митрофанова из Ижевска. Они сделали композицию «Лебединое озеро».

-Мы сразу решили, что в работе будут птицы. Сам балет олицетворяет порхание ангелов на сцене, а музыка Чайковского - божественна, поэтому не было других вариантов, мы сразу решили остановиться на "Лебедином озере". Работали и в день, и в ночь! Боялись не успеть, - цитирует Сергея Митрофанова информационный портал «Ревизор».

Первое место в конкурсе заняла команда из Перми за композицию «К звездам», третье место тоже досталось пермякам за скульптуру «Под покровом святой Екатерины».

Конкурс «Вифлеемская звезда» проходит в Екатеринбурге 14-й раз. Площадкой праздника стала территория у Храма на крови. Скульптуры можно было создать на одну из пяти тем: «Праздник Рождества Христова», «Святая Екатерина - покровительница Екатеринбурга», «Великая Победа», «Чудо гения Чайковского» и «Время первых» (посвящена выходу Алексея Леонова в открытый космос).

Кстати, в Ижевске тоже можно увидеть ледовые скульптуры. Накануне ледяные ангелы и архангелы появились около Свято-Михайловского собора.

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ИСТОЧНИК KP.RU