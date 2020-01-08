Чем заняться в Ижевске 8 января?

Наступил последний день новогодних праздников в Ижевске. Завтра с утра жизнь войдет в обычную колею: придется рано вставать и ходить каждый день на работу. Но если вы еще не нагулялись, мы собрали для вас афишу самых интересных мероприятий на 8 января.

Коротко о погоде

Сегодня будет не очень холодно. По сообщению Удмуртского гидрометцентра, ожидается -6…-8 градусов днем, -8…-10 градусов ночью. Ветер южный, 2-7 м/с. Временами будет идти небольшой снег.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

Посмотреть на ледовые скульптуры

Если вы вчера не сходили на Ледовый фестиваль ангелов и архангелов, (0+) самое время наверстать упущенное. Фестиваль проходит в Удмуртии девятый раз. Ледовые скульптуры расположились около Свято-Михайловского собора, музея воды и в парке современного искусства у родника им. Д. Пригова. Праздник состоится с 7 по 19 января.

Сходить в кино

Сегодня в кинотеатрах Ижевска идут фильмы на любой вкус: «Вторжение» (12+), «Джуманджи: новый уровень» (12+), «Союз спасения» (12+), «Холодное сердце 2» (6+), «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Холоп» (12+), «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (16+), «Кошки» (12+) и другие. Более точную информацию уточняйте в кинотеатрах.

Покататься на коньках

Пора растрясти жир, накопленный за праздники и, например, сходить на каток. Полный список мест, где можно покататься на коньках, можно посмотреть здесь https://www.izh.kp.ru/daily/27074.1/4145449/.

Сходить в зоопарк

Зоопарк в новогодние праздники работает с 9:00 до 16:00. Кассы заканчивают работать в 15:00. В 11:00 и 14:00 будет проходить шоу моржей, а в 11:30 и 14:30 будут выступать морские котики. С 12:00 до 14:00 работает детский зоопарк, где можно увидеть контактных животных.

Сходить на выставку

Сегодня в Ижевске продолжают работать интересные выставки. В «Галерее» можно сходить на выставку «Искусство шоколада» (0+), в музее им. М. Т. Калашникова проходит выставка «Оружие эпохи Калашникова» (6+). Также в Ижевске все еще можно увидеть шедевры именитых художников: Рубенса в «Галерее» (0+) и Кандинского в музее ИЗО (0+).

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