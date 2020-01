Первый канал не покажет «Спящую красавицу» с участием уроженки Ижевска Алины Загитовой

Первый канал изменил сетку вещания, и 8-го января не покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом сообщает Sport24.

Главную роль в шоу играет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Показ «Спящей красавицы» был запланирован на 18:30 по местному времени. Но в обновленной сетке вещания на это время запланировано «Угадай мелодию» и «Кто хочет стать миллионером». О причинах отмены «Спящей красавицы» ничего не говорится.

Алина Загитова участвует в шоу в паре с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком. Ранее спортсменка признавалась, что ей сложно даются поддержки. До этого олимпийская чемпионка временно приостановила карьеру. Недавно появилась информация, что она возобновит интенсивные тренировки после шоу.

