Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит тренировки после шоу Татьяны Навки
Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом сообщает РИА-спорт со ссылкой на организаторов шоу.
- Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января - она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом, - сообщает портал.
Алина выступает в шоу с конца декабря. Что девушка рассказала после премьеры (подробнее).
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Алина Загитова Показательные выступления Чемпионат мира по фигурному катанию 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
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