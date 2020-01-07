Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит тренировки после шоу Татьяны Навки

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:48:05+03:00

Спортсменка выступает в шоу с конца декабря

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом сообщает РИА-спорт со ссылкой на организаторов шоу.

- Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января - она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом, - сообщает портал.

Алина выступает в шоу с конца декабря. Что девушка рассказала после премьеры (подробнее).

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Алина Загитова Показательные выступления Чемпионат мира по фигурному катанию 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU