Автомобиль изъяли у ижевского неплательщика
Сотрудники Первомайского районного отдела судебных приставов Ижевска изъяли автомобиль «Toyota RAV-4» у ижевчанина, который задолжал более трех с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает Первомайского районного отдела судебных приставов Ижевска.
Ижевчанин задолжал более трех с половиной миллионов рублей. Эту сумму составили как налоги и платежи по кредитам, так и штрафы ГИБДД.
- В ходе исполнительного розыска установлено местонахождения иномарки «Toyota RAV-4». На транспортное средство наложен арест, составлен акт описи, авто принудительно эвакуировано на специализированную стоянку, - передает ведомство.
Также сообщается, что в случае неуплаты мужчиной задолженности, его автомобиль будет оценен и передан на реализацию в Росимущество.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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