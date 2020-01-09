Автомобиль изъяли у ижевского неплательщика

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:34:27+03:00

Мужчина задолжал больше трех с половиной миллионов рублей

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Сотрудники Первомайского районного отдела судебных приставов Ижевска изъяли автомобиль «Toyota RAV-4» у ижевчанина, который задолжал более трех с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает Первомайского районного отдела судебных приставов Ижевска.

Ижевчанин задолжал более трех с половиной миллионов рублей. Эту сумму составили как налоги и платежи по кредитам, так и штрафы ГИБДД.

- В ходе исполнительного розыска установлено местонахождения иномарки «Toyota RAV-4». На транспортное средство наложен арест, составлен акт описи, авто принудительно эвакуировано на специализированную стоянку, - передает ведомство.

Также сообщается, что в случае неуплаты мужчиной задолженности, его автомобиль будет оценен и передан на реализацию в Росимущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU