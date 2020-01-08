Дорожные службы чистят окраины Ижевска

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:56:46+03:00

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В Ижевске продолжают чистить дороги от снега. Об этом сообщает пресс-служба города.

Сегодня, 8 января, на улицы города вышли 80 единиц спецтехники и 56 рабочих. Планируют расширить проезжие части на Южной набережной, ул. Союзной, улицах Татарбазара, ул. Загородной, пер. Тракторном, дороге на СНТ «Булычево» и в мкрн Березово, Выемка и Трудовая пчела.

На ул. Буммашевской, ул. Клубной, ул. Союзной, ул. Московской, ул. Локомотивной и ул. Механизаторской вывезут снег.

Также дорожные службы расчистят тротуары на ул. Коммунаров и пер. Широком и зоны пешеходных переходов, лестниц и остановок на ул. Пушкинской.

Накануне почистили дороги в центральном квадрате. Напомним, вчера в Ижевске шел небольшой снег. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится еще несколько дней.

По вопросам содержания дорог можно обращаться в диспетчерскую по телефону 072 (с мобильного - 998-072) или в Службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78. Также можно оставить заявку на сайте izh.ru в разделе «Сделаем Ижевск лучше».

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ИСТОЧНИК KP.RU