2020-01-08T15:56:46+03:00
Общество

Дорожные службы чистят окраины Ижевска

На дороги вышли 80 единиц техники
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

В Ижевске продолжают чистить дороги от снега. Об этом сообщает пресс-служба города.

Сегодня, 8 января, на улицы города вышли 80 единиц спецтехники и 56 рабочих. Планируют расширить проезжие части на Южной набережной, ул. Союзной, улицах Татарбазара, ул. Загородной, пер. Тракторном, дороге на СНТ «Булычево» и в мкрн Березово, Выемка и Трудовая пчела.

На ул. Буммашевской, ул. Клубной, ул. Союзной, ул. Московской, ул. Локомотивной и ул. Механизаторской вывезут снег.

Также дорожные службы расчистят тротуары на ул. Коммунаров и пер. Широком и зоны пешеходных переходов, лестниц и остановок на ул. Пушкинской.

Накануне почистили дороги в центральном квадрате. Напомним, вчера в Ижевске шел небольшой снег. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится еще несколько дней.

По вопросам содержания дорог можно обращаться в диспетчерскую по телефону 072 (с мобильного - 998-072) или в Службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78. Также можно оставить заявку на сайте izh.ru в разделе «Сделаем Ижевск лучше».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе

Житель Ижевска занял второе место на конкурсе ледовых скульптур в Екатеринбурге

Мечты - это просто: какие сокровенные желания ижевчан осуществились в 2019 году?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожные службы чистят окраины Ижевска
Дамбу прорвало в Удмуртии
Пропавшая в Новый год мать из Уфы может находиться в Ижевске
Первый канал не покажет «Спящую красавицу» с участием уроженки Ижевска Алины Загитовой
Житель Ижевска занял второе место на конкурсе ледовых скульптур в Екатеринбурге
Пропавшего школьника нашли в заброшенном здании Ижевска
Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит тренировки после шоу Татьяны Навки
На улицах Ижевска продолжается расчистка дорог от снега
В праздновании Рождества в Удмуртии приняли участие 13,6 тысяч человек
11-летнего мальчика разыскивают в Ижевске
Спортсмены из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU
Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе
Более 50 призов и кёрлинг: в парке имени Кирова в Ижевске прошел фестиваль «Космолёд»