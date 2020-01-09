Жители Удмуртии вновь смогут увидеть песцов в зоопарке
Жители Ижевска и Удмуртии вновь смогут увидеть в зоопарке песцов. Об этом сообщает группа зоопарка «ВКонтакте».
Последние несколько месяцев песцы ижевского зоопарка обитали в специальном вольере – подальше от посетителей. Такая мера была необходима в связи с участившимися случаями жалоб на укусы песцов.
Теперь же песцы вновь будут экспонироваться в зоопарке:
- С недавних пор песцы вновь стали экспонироваться в Зоопарке Удмуртии. Понаблюдать за ним можно напротив вольера африканских львов, - сообщает ижевский зоопарк «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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