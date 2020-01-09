2020-01-09T06:02:41+03:00
Общество

Жители Удмуртии вновь смогут увидеть песцов в зоопарке

Ранее животные были скрыты от глаз посетителей
Людмила Куликова
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Фото: архивФото: архив
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Жители Ижевска и Удмуртии вновь смогут увидеть в зоопарке песцов. Об этом сообщает группа зоопарка «ВКонтакте».

Последние несколько месяцев песцы ижевского зоопарка обитали в специальном вольере – подальше от посетителей. Такая мера была необходима в связи с участившимися случаями жалоб на укусы песцов.

Теперь же песцы вновь будут экспонироваться в зоопарке:

- С недавних пор песцы вновь стали экспонироваться в Зоопарке Удмуртии. Понаблюдать за ним можно напротив вольера африканских львов, - сообщает ижевский зоопарк «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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