Жители Удмуртии вновь смогут увидеть песцов в зоопарке

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:02:41+03:00

Ранее животные были скрыты от глаз посетителей

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Жители Ижевска и Удмуртии вновь смогут увидеть в зоопарке песцов. Об этом сообщает группа зоопарка «ВКонтакте».

Последние несколько месяцев песцы ижевского зоопарка обитали в специальном вольере – подальше от посетителей. Такая мера была необходима в связи с участившимися случаями жалоб на укусы песцов.

Теперь же песцы вновь будут экспонироваться в зоопарке:

- С недавних пор песцы вновь стали экспонироваться в Зоопарке Удмуртии. Понаблюдать за ним можно напротив вольера африканских львов, - сообщает ижевский зоопарк «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU