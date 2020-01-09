У индивидуального предпринимателя в Удмуртии похитили более 200 тысяч рублей
В Удмуртии в полицию обратился индивидуальный предприниматель с сообщением о хищении более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Мужчина рассказал, что в начале января его сожительница разместила объявление о сдаче в аренду квартиры в Ижевске. Позвонивший мужчина сообщил, что готов взять в аренду квартиру и может перевести предоплату. Он сказал, что является военнослужащим и для отчетности ему нужны реквизиты счета, на который он будет переводить деньги. Женщина назвала данные, после этого с карты было похищено 207 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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