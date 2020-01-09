Два молодых человека обвиняются в краже пиротехники в Ижевске

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:38:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске задержаны 19-летний и 22-летний местные жители, которые обвиняются в краже пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что в конце декабря молодые люди разбили стекло в магазине кирпичом и похитили более 250 единиц товара: салютов, гирлянд, бенгальских огней и прочего, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 33 тысячи рублей. 19-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде, 22-летний – под стражей. Теперь им грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Мечты - это про100! Большой итоговый фоторепортаж о том, как Ижевск весело, громко и с размахом встретил 2020 год! Смотрим, ищем себя и делимся своими фотографиями.

- Год - новый, схемы мошенников - старые. Обманным путем у предпринимателя в Удмуртии похитили крупную сумму.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU