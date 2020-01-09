2020-01-09T14:38:39+03:00
Происшествия

Два молодых человека обвиняются в краже пиротехники в Ижевске

Сумма ущерба составила 33 тысячи рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержаны 19-летний и 22-летний местные жители, которые обвиняются в краже пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что в конце декабря молодые люди разбили стекло в магазине кирпичом и похитили более 250 единиц товара: салютов, гирлянд, бенгальских огней и прочего, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 33 тысячи рублей. 19-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде, 22-летний – под стражей. Теперь им грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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