2020-01-09T13:21:39+03:00
Общество

Топ-20 фото как Ижевск встретил Новый 2020 год

Собрали большой фоторепортаж
Дарья ПОРСЕВА
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37 тысяч ижевчан встретили на Центральной площади Новый год Фото: Сергей Суворов37 тысяч ижевчан встретили на Центральной площади Новый год Фото: Сергей Суворов

Завершились все новогодние гуляния. 12 дней фестиваля «Мечты – это про100» подошли к концу. За это время на сцене Центральной площади выступили группа «Пицца», «Бурановские бабушки», «Мамульки бэнд», «Шляпники», «Эктоника» и многие другие.

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Андрей Поздеев

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Ижевчане увидели огромных роботов и зеркальных людей, водили хоровод вокруг 20-метровой ёлки. С 1 по 7 января каждый смог прийти на площадь и потанцевать под зажигательные хиты.

Фото: Эдуард Карипов В новогоднюю ночь символ 2020 года - крыса водила хоровод с ижевчанами

Фото: Эдуард Карипов В новогоднюю ночь символ 2020 года - крыса водила хоровод с ижевчанами

Собрали самые яркие фотографии с фестиваля.

Фото: Сергей Грачев 3 января прямо на Центральной площади в печи готовили перепечи и пиццу с разными начинками

Фото: Сергей Грачев 3 января прямо на Центральной площади в печи готовили перепечи и пиццу с разными начинками

Фото: Сергей Грачев 3 января на сцене выступала группа "Пицца"

Фото: Сергей Грачев 3 января на сцене выступала группа "Пицца"

Фото: Сергей Суворов

Фото: Сергей Суворов

Фото: Амир Закиров 4 января - "Удмуртия - это техно" жители города увидели выступления огромных роботов

Фото: Амир Закиров 4 января - "Удмуртия - это техно" жители города увидели выступления огромных роботов

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Сергей Грачев Каждый день фестиваля завершался праздничным салютом

Фото: Сергей Грачев Каждый день фестиваля завершался праздничным салютом

Фото: Амир Закиров Группа "Шляпники" отрывалась на сцене 5 января

Фото: Амир Закиров Группа "Шляпники" отрывалась на сцене 5 января

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Константин Тронин

Фото: Константин Тронин

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Константин Тронин

Фото: Константин Тронин

Фото: Константин Тронин

Фото: Константин Тронин

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Новогодний фестиваль #Мечтыэтопро100 - как это было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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