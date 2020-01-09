Топ-20 фото как Ижевск встретил Новый 2020 год
Завершились все новогодние гуляния. 12 дней фестиваля «Мечты – это про100» подошли к концу. За это время на сцене Центральной площади выступили группа «Пицца», «Бурановские бабушки», «Мамульки бэнд», «Шляпники», «Эктоника» и многие другие.
Фото: Андрей Поздеев
Фото: Сергей Суворов
Ижевчане увидели огромных роботов и зеркальных людей, водили хоровод вокруг 20-метровой ёлки. С 1 по 7 января каждый смог прийти на площадь и потанцевать под зажигательные хиты.
Фото: Эдуард Карипов В новогоднюю ночь символ 2020 года - крыса водила хоровод с ижевчанами
Собрали самые яркие фотографии с фестиваля.
Фото: Сергей Грачев 3 января прямо на Центральной площади в печи готовили перепечи и пиццу с разными начинками
Фото: Сергей Грачев 3 января на сцене выступала группа "Пицца"
Фото: Сергей Суворов
Фото: Амир Закиров 4 января - "Удмуртия - это техно" жители города увидели выступления огромных роботов
Фото: Амир Закиров
Фото: Сергей Грачев Каждый день фестиваля завершался праздничным салютом
Фото: Амир Закиров Группа "Шляпники" отрывалась на сцене 5 января
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Константин Тронин
Фото: Эдуард Карипов
Фото: Константин Тронин
Фото: Константин Тронин
Фото: Амир Закиров
Новогодний фестиваль #Мечтыэтопро100 - как это было.
ИСТОЧНИК KP.RU
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