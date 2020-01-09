В ходе проверок Роспотребнадзором Удмуртии снято с продажи 635 единиц никотиновых пэков
В Удмуртии проводятся проверки по выявлению и пресечению продажи никотиносодержащей продукции. В ходе таких проверок было снято с продажи 635 единиц некурительной никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
- По результатам экспертизы смесей, которые продают в магазинах, в них был обнаружен свинец – вещество, относящееся к чрезвычайно опасным, а содержание никотина в них превысило нормы от 4,8 до 30 раз. Введение этих смесей животным вызывало их гибель. Таким образом, реализация указанной продукции представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - сообщает пресс-служба управления.
На данный момент возбуждены дела об административном правонарушении.
Напомним, Глава Удмуртии подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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