Тротуар в Ижевске отремонтируют по решению прокуратуры

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:38:13+03:00

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В Ижевске очередной тротуар будут ремонтировать по решению прокуратуры. Первое в 2020-м году решение вынесли по тротуару на улице Петрова, у дома № 6 по улице Труда. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

– Причинами и условиями, способствовавшими допущению нарушений, являются ненадлежащая организация работы и контроля исполнения требований действующего законодательства со стороны руководства МКУ г.Ижевска «СБиДХ» (Служба благоустройства и дорожного хозяйства - прим. ред.), - сообщили в надзорном органе.

В частности, в нарушение требований ГОСТ на этом участке образовалась колея глубиной 5 см и длинной 20,3 м. В адрес муниципального учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, что в 2019 году на ремонт городских тротуаров только по судебным решениям потратили 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU