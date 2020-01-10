ХК «Ижсталь» обыграла нефтеамский «Торос»

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:06:08+03:00

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В Нефтекамске 9 января прошел матч между командами «Ижсталь» и «Торос». По итогам встречи победу одержала «Ижсталь» со счетом 4:5. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет был открыт уже на 5-й минуте, нефтекамцы не заставили ждать ответной шайбы и на 8-й минуте счет был 1:1. Далее сталевары забили гол в большинстве. Игра была напряженной – забивали сталевары, нефтекамцы отвечали. В итоге матч завершился со счетом 4:5 в пользу «Ижстали».

- Поздравляю команду и болельщиков с победой. Матч получился боевой, в бытность игроком не раз играл против «Тороса», игры всегда были напряженными. Так получилось и сегодня. Ребята хорошо поработали, в итоге – трудовая командная победа. Спасибо команде и болельщикам, которые поддержали нас на трибунах, - поделился главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU