Ижевчанка задержана за кражу более 300 тысяч рублей с банковского счета

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:11:58+03:00

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В Ижевске полицейские задержали местную жительницу по подозрению в краже 335 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- По версии следствия, в декабре 2019 года потерпевшая была в кафе по улице Карла Маркса, где ненадолго вышла на танцпол, оставив сумку без присмотра. Подозреваемая, также отдыхавшая в заведении, забрала сумку и ушла из кафе. Далее она через приложение на телефоне перевела с ее счета 335 тысяч рублей. Деньги потратила на личные нужды, - сообщает ведомство.

Оказалось, ранее женщина была судима за мошенничество. На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU