2020-01-10T12:57:34+03:00
Происшествия

70-летний житель Удмуртии утонул в бассейне во время тренировки

По факту произошедшего проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии по факту гибели 70-летнего жителя Воткинска в бассейне проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, мужчина с супругой регулярно занимался в бассейне. 8 января около 12:00 во время очередной тренировки ему стало плохо. После того, как его достали из воды, мужчине была оказана неотложная помощь, но это не помогло – он скончался, - сообщает пресс-служба.

Предварительная причина его смерти – утопление, вместе с тем точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В рамках проверки следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются люди, присутствовавшие на занятии, и персонал бассейна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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