70-летний житель Удмуртии утонул в бассейне во время тренировки
В Удмуртии по факту гибели 70-летнего жителя Воткинска в бассейне проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным проверки, мужчина с супругой регулярно занимался в бассейне. 8 января около 12:00 во время очередной тренировки ему стало плохо. После того, как его достали из воды, мужчине была оказана неотложная помощь, но это не помогло – он скончался, - сообщает пресс-служба.
Предварительная причина его смерти – утопление, вместе с тем точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
В рамках проверки следователи осмотрели место происшествия, опрашиваются люди, присутствовавшие на занятии, и персонал бассейна.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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