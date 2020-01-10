2020-01-10T12:16:03+03:00
Общество

«Не бросил в беде»: в Ижевске очевидцы засняли слегка странное зрелище

Молодой человек тащил девушку по снегу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В соцсетях появилась весьма странное видео, на котором молодой человек в Ижевске на улице Сабурова в буквальном смысле тащит девушку по снегу. Пользователи предположили, что девушка пьяна, а молодой человек решил донести ее до дома.

- Первый рабочий день после длительных выходных, ну устала она!

- Молодец,. Богатырь, и пакеты сам тащит и любимую

- Главное не бросил!

- Сил нет на руках донести...позорище , а не мужик, или такси бы вызвал

- Хоть бы на тюбинг положил

- По мне так он и шанса ей встать не даёт.

В комментариях под видео самые разные предположения о том, что происходит на кадрах. А что было на самом деле между этой парой можно только догадываться.

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На улице Сабурова в Ижевске молодой человек тащит девушку по снегу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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