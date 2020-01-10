Пятерых жителей Удмуртии обвиняют в организации игорной деятельности
В Удмуртии задержали пятерых жителей Увинского района по обвинению в незаконной организации игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- По данным следствия, задержанный совместно с соучастниками незаконно открыли игорное заведение в поселке Ува, где проводили азартные игры, получая доход, - сообщает пресс-служба.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртии совместно с бойцами Росгвардии по республике все участники были задержаны.
На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых были изъяты компьютеры и игровое оборудование. Теперь мужчинам грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей, либо лишения свободы сроком до 4 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Прокуратура проведет проверку по факту обрушения стены жилого дома в Сарапуле.
- «Не бросил в беде»: в Ижевске очевидцы засняли слегка странное зрелище.
Задержание подозреваемых в организации игорной деятельности в Удмуртии.Видео: пресс-служба МВД по Удмуртии
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»