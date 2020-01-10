Пятерых жителей Удмуртии обвиняют в организации игорной деятельности

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:16:37+03:00

В ходе обыска были изъяты компьютеры и игровое оборудование

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В Удмуртии задержали пятерых жителей Увинского района по обвинению в незаконной организации игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По данным следствия, задержанный совместно с соучастниками незаконно открыли игорное заведение в поселке Ува, где проводили азартные игры, получая доход, - сообщает пресс-служба.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртии совместно с бойцами Росгвардии по республике все участники были задержаны.

На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых были изъяты компьютеры и игровое оборудование. Теперь мужчинам грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей, либо лишения свободы сроком до 4 лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/753951" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемых в организации игорной деятельности в Удмуртии.Видео: пресс-служба МВД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU