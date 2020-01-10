2020-01-10T15:16:37+03:00
Общество

Пятерых жителей Удмуртии обвиняют в организации игорной деятельности

В ходе обыска были изъяты компьютеры и игровое оборудование
Дарья ПОРСЕВА
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В Удмуртии задержали пятерых жителей Увинского района по обвинению в незаконной организации игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По данным следствия, задержанный совместно с соучастниками незаконно открыли игорное заведение в поселке Ува, где проводили азартные игры, получая доход, - сообщает пресс-служба.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртии совместно с бойцами Росгвардии по республике все участники были задержаны.

На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых были изъяты компьютеры и игровое оборудование. Теперь мужчинам грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей, либо лишения свободы сроком до 4 лет.

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Задержание подозреваемых в организации игорной деятельности в Удмуртии.Видео: пресс-служба МВД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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