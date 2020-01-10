Прокуратура проведет проверку по факту обрушения стены жилого дома в Удмуртии
Прокуратура Удмуртии проведет проверку по факту обрушения части стены дома в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Прокуратурой будет проверено соблюдение требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации данного жилого дома, установлены причины происшествия. При наличии нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен прокуратурой республики на контроль, - говорится в сообщении.
Напомним, очевидцы сообщили, что после исследования обрушившейся стены в доме отключили газ (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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