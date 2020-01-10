10 Янв. 2020 2020-01-10T16:00:30+03:00

Турнир прошел со 2 по 5 января

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Юные шашисты из Удмуртии выиграли один из этапов международного турнира «Золотая шашка». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- Турнир прошел в Эстонии со 2 по 5 января. Школа шашек им. А. Чижова города Ижевска представила 2 команды. Команда CSS-1 стала победителем на этапе «Эстафета». В классике и блице команда также показала достойные результаты, заняв второе место, - сообщает пресс-служба.

В соревнованиях приняли участие 24 команды из 5 стран: Россия, Беларусь, Эстония, Латвия и Литва.

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ИСТОЧНИК KP.RU