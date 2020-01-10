Какая погода ожидается в Удмуртии в выходные?

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:03:15+03:00

Температурный фон в эти дни будет выше нормы на 7-9 градусов

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В Удмуртии в выходные будет немного прохладно и снежно. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Так, в субботу, 11 января днем ожидается -2…-7 градусов, ночью −5…−4 градуса, целый день небольшой снег.

12 января, в воскресенье, днем −6…−5 градусов, ночью −6…−4 градусов, снег.

В ночь на понедельник, 13 января, к Удмуртии подойдет фронтальная система быстро перемещающегося циклона: прогнозируется продолжительный снег, местами сильный, усиление ветра, метель, снежные заносы и накат на дорогах, а также потепление до 0..-5 °С. Есть вероятность гололеда.

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ИСТОЧНИК KP.RU