Какая погода ожидается в Удмуртии в выходные?
В Удмуртии в выходные будет немного прохладно и снежно. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Так, в субботу, 11 января днем ожидается -2…-7 градусов, ночью −5…−4 градуса, целый день небольшой снег.
12 января, в воскресенье, днем −6…−5 градусов, ночью −6…−4 градусов, снег.
В ночь на понедельник, 13 января, к Удмуртии подойдет фронтальная система быстро перемещающегося циклона: прогнозируется продолжительный снег, местами сильный, усиление ветра, метель, снежные заносы и накат на дорогах, а также потепление до 0..-5 °С. Есть вероятность гололеда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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