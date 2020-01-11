Первенцами 2020 года в Удмуртии стали мальчики

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:07:22+03:00

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В первые дни нового 2020 года в республике родился 221 ребенок. Причем девочек появилось на свет чуть больше, чем мальчиков – 113 против 108.

Первыми новорожденными в этом году стали два мальчика. Двойня родилась в Ижевске в Перинатальном центре. Первый ребенок в 3.16 минут, второй в 3.17 минут 1 января.

Как уточняет пресс-служба Минздрава Удмуртии, всего в первую новогоднюю ночь родилось четыре ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU