Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева учит новый четверной прыжок

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:18:45+03:00

До этого она овладела четверным тулупом за десять дней

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Елизавета Туктамышева разучивает четверной сальхов. Видеозапись появилась в Instagram фигуристки. На кадрах видно, как спортсменка делает в воздухе четыре оборота и падает.

Туктамышева снабдила видео коротким комментарием «Almost» (англ. «почти»).

Напомним, ранее фигуристка овладела четверным тулупом. Елизавета Туктамышева сообщила, что выучила этот сложнейший элемент всего за десять дней.

Напомним, четверные прыжки распространились в одиночном фигурном катании среди женщин совсем недавно. Пока такие прыжки стабильно исполняют только ученицы Этери Тутберидзе, у которой занималась другая наша землячка - Алина Загитова (она четверные прыжки не разучивала).

Елизавета Туктамышева учит четверной сальхов.

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ИСТОЧНИК KP.RU