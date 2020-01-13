Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева учит новый четверной прыжок
Елизавета Туктамышева разучивает четверной сальхов. Видеозапись появилась в Instagram фигуристки. На кадрах видно, как спортсменка делает в воздухе четыре оборота и падает.
Туктамышева снабдила видео коротким комментарием «Almost» (англ. «почти»).
Напомним, ранее фигуристка овладела четверным тулупом. Елизавета Туктамышева сообщила, что выучила этот сложнейший элемент всего за десять дней.
Напомним, четверные прыжки распространились в одиночном фигурном катании среди женщин совсем недавно. Пока такие прыжки стабильно исполняют только ученицы Этери Тутберидзе, у которой занималась другая наша землячка - Алина Загитова (она четверные прыжки не разучивала).
Елизавета Туктамышева учит четверной сальхов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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