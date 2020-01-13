Температура выше нормы и частые осадки: какой была погода в декабре в Удмуртии?
Декабрь 2019 года выдался аномально теплым. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
-Большую часть декабря над территорией Удмуртии находились теплые воздушные массы. Траектории атлантических циклонов проходили севернее Удмуртии, - говорится в сообщении.
Практически весь декабрь погода была аномально теплой. 6-11 и 19-20 декабря в республике были оттепели. Самая высокая дневная температура воздуха была 10 декабря в Глазове - +1,9 градусов, а самая низкая - 30 декабря в Дебесах - -28,5 градусов. Нормальной температурой для декабря считается -10…-11 градусов. В целом температура воздуха была выше нормы на 4-5 градусов.
Почти ежедневно в Удмуртии выпадали осадки, кроме 13-15 декабря. Нормой для декабря считается 30-50 мм. Больше всего осадков выпало в Глазове - 150% от нормы.
Толщина льда на реках составила 30 см, что соответствует норме. Но на Каме лед оказался тоньше среднемноголетних значений - 15-20 см.
Напомним, сейчас погода тоже будет аномально теплой: в январе ожидается «плюс».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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