2020-01-13T08:23:27+03:00
Общество

ДТП и пробки в восемь баллов: как Ижевск переживает последствия метели

Накануне шел снегопад
Анастасия Захарова
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Фото: Яндекс.пробкиФото: Яндекс.пробки
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Город вновь переживает дорожный апокалипсис из-за снегопада и метели накануне. Пользователи соцсетей сообщают об авариях на перекрестке ул. 9 Января и ул. 10 лет Октября, перекрестке ул. Ленина и ул. Воровского и на других улицах.

-Ленина - воровского дтп, прямо на перекрестке, затруднено движение вверх по воровского и в сторону больницы, - сообщает Алекс Маслюков в группе «Ижевск где гай стоят» .

-ДТП на перекрестке 9 Января и 10 лет Октября у скорой, еще стоит на аварийке вторая полоса слева, в сторону «Эльгрина» пробка почти до «Италмаса», - сообщает Света Замятина в группе «Дорожные новости Ижевска».

Фото: Света Замятина

Фото: Света Замятина

-ДТП на перекрестке ул. Воткинское шоссе и пр. Копровый, - пишет Александр Сунцов в группе «Дорожные новости Ижевска».

Фото: Александр Сунцов

Фото: Александр Сунцов

-Малиновая гора стоит в сторону Телегина, пробка километров пять, - сообщает Максим Кузнецов в группе «Ижевск где гай стоят».

По данным сервиса «Яндекс пробки», в 9:10 пробки в Ижевске оценивались на восемь баллов. Особенно критичная ситуация наблюдается на ул. 10 лет Октября и ул. Ленина.

По данным Удмуртского гидрометцентра, непогода сегодня должна была продлиться до 7:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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