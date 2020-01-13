Деятельность наркопритона пресекли в Ижевске

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:38:12+03:00

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В Ижевске Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ноябре 2019 года 41-летний неработающий мужчина организовал в своей квартире по улице Гагарина наркопритон. Также в квартиру приходили наркозависимые для потребления наркотиков. В ходе обыска полицейские обнаружили в квартире предметы и вещества, используемые для изготовления наркотических средств «маковая солома» и «ацетилированный опий», - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU